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В Пензе объявлены победители кинофестиваля «Мужская роль»

08:41 | 02.12.2019 | Культура

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Победители XII открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина объявлены в ходе церемонии закрытия мероприятия, состоявшейся в киноконцертном зале «Пенза».

В Пензе объявлены победители кинофестиваля «Мужская роль». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Приз за лучшую мужскую роль присужден Леониду Ярмольнику за игру в фильме «Одесса» режиссера Валерия Тодоровского.

Приза «Надежда» как лучший молодой актер удостоен Юрий Борисов за роль в картине «Бык» Бориса Акопова.

Члены зрительского — женского — жюри отдали предпочтение фильму «Большая поэзия» режиссера Александра Лунгина.

Специальный приз за роль в фильме «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной вручен Андрею Андрееву.

Большой приз «Король экрана» получил народный артист России Лев Прыгунов, который стал почетным гостем пензенского кинофестиваля.

Завершилось мероприятие показом документального фильма «Альбатрос. Выстоять в бурю». Пензенскому зрителю его представили автор, режиссер и продюсер Жером Диаман-Берже и журналист Патрик Каменка.

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