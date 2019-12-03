Более 60 произведений войдет в экспозицию выставки «Зеркало жизни» в Пензе Культура

Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Более 60 произведений живописи, графики и фарфора XVII–XX веков из коллекции пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого будет представлено на выставке бытового жанра «Зеркало жизни», которая начнет свою работу в губернаторском доме в предстоящую пятницу, 6 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, экспозиционный ряд откроет два классических по сюжету голландских полотна неизвестных мастеров XVII века «Пари в таверне» и «В деревенском кабачке», где в ироничном ключе с акцентом на мелких деталях изображены сцены праздного препровождения времени.

Украшением выставки станет работа портретиста Помпео Массани «Старик и старуха». Также посетители увидят графический лист анималиста эпохи романтизма Эдвина Лансира «Деревенская красавица».

Среди старых мастеров русской школы будут представлены произведения Степана Галактионова «Голландский жанр», Константина Савицкого «У витрины магазина», Петра Верещагина «Река Чусовая», Абрама Архипова «Прачки» и другие.

Значительное место в экспозиции займут работы мастеров социалистического реализма, в творчестве которых ярко раскрывается повседневная жизнь советского человека. В их числе — «За околицей» Юрия Анохина, «Зимой» Сергея Ткачева, «Новоселы» Виктора Непьянова и прочие.

Выставку дополнят произведения мейсенского фарфора и другие предметы декоративно-прикладного искусства, в которых отражен жанр бытописания.