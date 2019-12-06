Фестиваль «Пенза — сердце мастерства» объединил народных умельцев из разных регионов Культура

Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Третий международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Пенза — сердце мастерства» объединил умельцев из разных городов страны, среди которых Пермь, Самара, Тольятти, Воронеж, Омск, Санкт-Петербург и другие.

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В программу трехдневного мероприятия, которое начало свою работу в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 6 декабря, включены мастер-классы и ярмарка-продажа.

Одним из центральных событий фестиваля является конкурс мастерства по различным направлениям. Авторы лучших работ получат денежные вознаграждения.

Мероприятие организовано при участии ассоциации «Ремесленная палата Пензенской области» и регионального центра поддержки НПХ и ремесел.