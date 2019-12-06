EN
20:42:28 Пятница, 6 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фестиваль «Пенза — сердце мастерства» объединил народных умельцев из разных регионов

20:16 | 06.12.2019 | Культура

Печать

Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Третий международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Пенза — сердце мастерства» объединил умельцев из разных городов страны, среди которых Пермь, Самара, Тольятти, Воронеж, Омск, Санкт-Петербург и другие.

Фестиваль «Пенза — сердце мастерства» объединил народных умельцев из разных регионов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В программу трехдневного мероприятия, которое начало свою работу в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 6 декабря, включены мастер-классы и ярмарка-продажа.

Одним из центральных событий фестиваля является конкурс мастерства по различным направлениям. Авторы лучших работ получат денежные вознаграждения.

Мероприятие организовано при участии ассоциации «Ремесленная палата Пензенской области» и регионального центра поддержки НПХ и ремесел.

Загрузка...
Читайте также
Депутат предложил сократить финансирование администраций районов Пензы на 50% ЛОР-комбайн поступил в распоряжение детской больницы Кузнецка
Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области по программам господдержки вырос на 12% В Пензе 12 декабря пройдет областная конференция «Живи, село!»
В Пензе приставы арестовали «BMW» за долги по штрафам ГИБДД Победа в конкурсе убедила Юлию Райкову в важности развития пожарного добровольчества
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама