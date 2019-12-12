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В Пензе представили экспонаты из археологического музея-заповедника «Костенки»

08:44 | 12.12.2019 | Культура

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Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Выставка «Первопроходцы», посвященная каменному веку, начала свою работу в музее имени И.Н. Ульянова в Пензе.

В Пензе представили экспонаты из археологического музея-заповедника «Костенки». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Экспонаты для нее предоставлены музеем-заповедником «Костенки», который находится в границах Костенковско-Борщевского историко-культурного археологического комплекса в Воронежской области.

Посетители могут ознакомиться с предметами, найденными при обнаружении стоянок древнего человека. Осмыслить увиденное помогут иллюстрации, которые сопровождаются описанием быта в конкретный исторический период, используемых орудий труда, одежды и обуви.

Экспозиция также позволяет узнать, как происходило освоение новых территорий и каким образом осуществлялось строительство сооружений.

Выставка будет работать в Пензе по 10 февраля 2020 года.

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