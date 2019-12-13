В Чаадаевке после капремонта открыт библиотечно-досуговый центр Культура

Чаадаевка, 13 декабря 2019. PenzaNews. Библиотечно-досуговый центр торжественно открыт в Чаадаевке Городищенского района Пензенской области в пятницу, 13 декабря, после проведенного капитального ремонта.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Почетными гостями мероприятия, организованного по этому случаю, стали министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова и глава администрации Городищенского района Александр Водопьянов.

Они выразили надежду на то, что здание будет наполнено интересными событиями.

После того, как была перерезана символическая красная лента, официальные лица, работники учреждения и жители проследовали внутрь, где их ждал праздничный концерт.

По данным Минкультуры Пензенской области, здание библиотечно-досугового центра в Чаадаевке было построено в 1960 году. В нем действует 14 клубных формирований, в том числе 11 для детей.

В 2019 году проведен капитальный ремонт на сумму более 6 млн. рублей.

За счет этих средств обновлены фасад, входная группа и кровля, установлены новые двери и окна, приведены в порядок потолки в коридоре, фойе, зрительном зале и кабинетах. Облицованы стены в фойе, гримерках и коридорах. Отремонтированы полы. В надлежащее состояние приведены системы водоснабжения и канализации.