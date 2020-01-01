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Более 20 пензенских фестивалей и форумов претендуют на звание «Лучшее событие года»

09:24 | 17.12.2019 | Культура

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Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Более 20 проводимых в Пензенской области мероприятий заявлено на участие во всероссийском конкурсе «Лучшее событие года – 2020».

Более 20 пензенских фестивалей и форумов претендуют на звание «Лучшее событие года». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — фестивали «Витамин науки», «Золотая провинция», «Jazz May», «ДаншиноFest», «День усадьбы. Зубриловка», «Белинская весна», «Канитель», «Купала в Золотаревке», «Кузнецкий рубеж», «Хопер», «Марсово поле», «От зерна до каравая», «О чем поет гончарный круг», «Часовые любви» и «Пенза — сердце мастерства».

Кроме того, в конкурсе участвуют симпозиумы — скульптурный и живописный «Пенза-2020», «Хрустальное сердце России», а также лермонтовский и купринский праздники, «Тихвинская ярмарка», форум «Жар-птица. Пенза».

Согласно сведениям, размещенным на сайте национального календаря событий, всего поступило более 2 тыс. заявок из 76 регионов.

Все проекты будут оцениваться конкурсной комиссией, в состав которой войдут представители власти, отраслевых ассоциаций, СМИ, зарубежных офисов по туризму и туристических фирм.

Одновременно с работой экспертов организовано народное онлайн-голосование, которое продлится до 21 декабря.

20 проектов, получивших большее количество голосов по результатам открытого голосования, будут удостоены статуса «Лучшее событие года».

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