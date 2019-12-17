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В пензенском музее будет открыт мемориальный кабинет Николая Задорнова

15:06 | 17.12.2019 | Культура

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Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Мемориальный кабинет Николая Задорнова будет открыт в литературном музее Пензы в ходе торжественного мероприятия, посвященного 110-летию со дня рождения писателя, в предстоящий четверг, 19 декабря.

В пензенском музее будет открыт мемориальный кабинет Николая Задорнова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Посетители смогут увидеть личные вещи известного земляка и его архив — семейные фотографии, документы, письма и книги с автографами литераторов, сохраненные дочерью писателя Людмилой Задорновой.

Открытие выставки под названием «Родился я в Пензе» будет сопровождаться театрализованной миниатюрой в исполнении артистов студии «Росток».

Также состоится гашение почтового конверта с портретом Николая Задорнова, выпущенного к юбилейной дате.

Своими воспоминаниями поделится Людмила Задорнова. Помимо этого, будет продемонстрирован отрывок из документального фильма «К отцу на край земли», снятого сыном писателя Михаилом Задорновым.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации литературного музея, работа выставки «Родился я в Пензе» рассчитана до апреля.

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