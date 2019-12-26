На губернаторскую елку в пензенский драмтеатр приглашены 500 детей Культура

Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. 500 детей со всей Пензенской области приглашены на губернаторскую елку, которая состоится в драматическом театре имени А.В. Луначарского в предстоящую пятницу, 27 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это стало для них заслуженной наградой за отличную учебу, спортивные достижения, успехи в творчестве», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что среди гостей мероприятия — дети из малообеспеченных семей, сироты, юные жители региона с ограниченными возможностями здоровья, а также члены семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Программа праздничного мероприятия включает в себя новогоднее представление у елки и показ спектакля «Снежная королева».