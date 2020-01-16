Пять пензенских мероприятий включены в число 200 лучших событий года Культура

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Пять мероприятий, которые планируется провести в Пензенской области в 2020 году, включены в число 200 лучших в России, по версии портала Eventsinrussia.com, созданного по инициативе министерства культуры России и Федерального агентства по туризму.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это фестивали «ДаншиноFest», «Белинская весна» и «Купала в Золотаревке», «Тихвинская ярмарка», а также купринский литературный праздник.

Мероприятия, удостоенные звания «Национального события года», отбирались по ряду критериев, в числе которых — оригинальность, масштабность, массовость, развитость инфраструктуры и освещение в СМИ.

Вошедшие в топ-200 события получат активную информационную поддержку в рамках национального календаря событий.