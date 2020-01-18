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В Пензе открыта юбилейная выставка Германа Карпова

11:17 | 18.01.2020 | Культура

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Пенза, 18 января 2020. PenzaNews. Юбилейная выставка, посвященная 80-летию заслуженного художника России, члена Союза художников РФ Германа Карпова, начала работу в губернаторском доме Пензы.

В Пензе открыта юбилейная выставка Германа Карпова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В экспозиции представлено около 100 произведений мастера, излюбленным жанром которого является пейзаж.

Поздравляя юбиляра с открытием выставки, министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова пожелала ему крепкого здоровья, благополучия и новых вершин творчества.

Также она вручила благодарственное письмо и подарочный альбом.

Герман Трифонович Карпов родился 14 января 1940 года в Пензе.

В 1969 году окончил пензенское художественное училище имени К.А. Савицкого. С 1983 года — член Союза художников России. В 1999 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный художник России».

Работы Германа Карпова хранятся в фондах пензенской картинной галереи, дирекции художественного фонда России, в частных собраниях России, Германии, Англии, Франции, Венгрии, Польши, Кореи и США.

Пейзажи Германа Карпова нашли свое место в коллекциях Евгения Евтушенко, Виктора Астафьева, Михаила Шолохова и Никиты Михалкова.

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