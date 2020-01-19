В Пензе 18 февраля покажут музыкальный спектакль «Только очень жди» Культура

Пенза, 19 января 2020. PenzaNews. Музыкальный спектакль «Только очень жди», поставленный по мотивам пьесы Константина Симонова, будет показан на сцене пензенской филармонии во вторник, 18 февраля.

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Как сообщает пресс-служба учреждения культуры «Пензаконцерт», премьера театрализованной программы, авторами сценария которой являются московские драматурги Ольга Иванова и Александр Бутвиловский, состоялась в апреле 2015 года, и с того времени постановка пользуется неизменным успехом.

Музыкальный спектакль представят солисты, хор и оркестр губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

Зрители услышат такие известные композиции, как «Священная война», «На безымянной высоте», «Темная ночь» и другие.