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В Пензе 18 февраля покажут музыкальный спектакль «Только очень жди»

13:50 | 19.01.2020 | Культура

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Пенза, 19 января 2020. PenzaNews. Музыкальный спектакль «Только очень жди», поставленный по мотивам пьесы Константина Симонова, будет показан на сцене пензенской филармонии во вторник, 18 февраля.

В Пензе 18 февраля покажут музыкальный спектакль «Только очень жди». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба учреждения культуры «Пензаконцерт», премьера театрализованной программы, авторами сценария которой являются московские драматурги Ольга Иванова и Александр Бутвиловский, состоялась в апреле 2015 года, и с того времени постановка пользуется неизменным успехом.

Музыкальный спектакль представят солисты, хор и оркестр губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

Зрители услышат такие известные композиции, как «Священная война», «На безымянной высоте», «Темная ночь» и другие.

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