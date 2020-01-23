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В Пензе поставят продолжение истории про Монтекки и Капулетти

09:30 | 23.01.2020 | Культура

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Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Трагикомедия «Чума на оба ваши дома!» по пьесе Григория Горина будет поставлена в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

В Пензе поставят продолжение истории про Монтекки и Капулетти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, действие спектакля начинается сразу после финальных слов веронского герцога: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Чтобы окончательно примирить два враждующих рода, правитель приказывает им немедленно породниться: Монтекки должны найти в своей семье подходящего жениха, а Капулетти — невесту. Однако взаимная ненависть, как оказалось, слишком глубока и прочна, поэтому оба рода выдвигают кандидатами на брак не самых лучших, с их точки зрения, представителей семейств.

Актеры приступили к репетициям в минувший вторник, 21 января.

Ставит спектакль московский режиссер, уроженец Луганска Александр Баркар, для которого это третья работа на пензенской сцене. В 2015 он выпустил камерную постановку «Путь левой руки», в 2017 — «Бесприданницу».

Премьера запланирована на вторую половину марта.

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