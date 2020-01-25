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Предметы из собрания пензенских «Тархан» представлены в музее военной истории РВИО

10:15 | 25.01.2020 | Культура

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Пенза, 25 января 2020. PenzaNews. Предметы из собрания государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», действующего в Белинском районе Пензенской области, представлены в музее военной истории Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве.

Предметы из собрания пензенских «Тархан» представлены в музее военной истории РВИО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В рамках постоянной экспозиции «Мундир для героя» обустроен «Уголок Лермонтова».

Главным экспонатом стала личная вещь Михаила Лермонтова — трубка в серебряной оправе с мундштуком из янтаря, которая впервые выставляется вне стен пензенского музея.

Этот предмет был передан в дар «Тарханам» одним из потомков поэта — Владимиром Лермонтовым. По его словам, предок оставил ее в доме своего родственника, когда останавливался там по дороге на Кавказ.

Дополнил уголок поэта его портрет — копия с работы Петра Заболотского «Портрет М.Ю. Лермонтова в ментике лейб-гвардии Гусарского полка. 1837 г.» Оригинал был написан в самом начале 1837 года, вскоре после приказа о высылке поэта на Кавказ, когда бабушка пожелала иметь для себя новый портрет внука и обратилась с заказом к художнику Петру Заболотскому, преподававшему Михаилу Лермонтову рисование.

Фоторепортаж

Государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»

Также в музее представлена копия с акварели самого поэта «Маневры в Красном селе» 1834 года, оригинал которой поступил в музей николаевского навалерийского училища в 1883 году от Алексея Столыпина, получившего ее по наследству от отца — младшего брата бабушки Михаила Лермонтова.

К рисунку сохранилось сопроводительное письмо, адресованное начальнику николаевского кавалерийского училища Александру Бильдерлингу: «Рисунок этот сделан Лермонтовым во время его пребывания в школе и представляет маневры. На мосту генерал Шлиппенбах, по общему отклику очень схожий. Надеюсь, что рисунок этот, принадлежащий молодости Лермонтова, будет интересен для помещения в музее училища». В 1941 году подлинное произведение было безвозвратно утрачено.

Как сообщается на сайте музея военной истории РВИО, это первый опыт сотрудничества учреждения с пензенскими «Тарханами».

Выставка будет работать до 29 марта.

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