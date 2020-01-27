EN
22:17:36 Понедельник, 27 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 28 января будет открыта продажа билетов на спектакль «Двое»

19:54 | 27.01.2020 | Культура

Печать

Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Продажа билетов на камерный спектакль «Двое», который в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского ставит актер Никита Кузин, будет открыта в предстоящий вторник, 28 января. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

В Пензе 28 января будет открыта продажа билетов на спектакль «Двое». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Премьерные показы постановки по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях» пройдут на малой сцене 22 и 23 февраля.

Это третья режиссерская работа Никиты Кузина в пензенском драмтеатре. В 2017 году он поставил комедию Валентина Красногорова «Любовь до потери памяти», в 2018 — документальную мелодраму Ольги Михайловой и Елены Исаевой «Хорошая».

Макет декорации и эскизы костюмов для премьеры разработала художник Марина Смельчакова.

Роль Гитель репетирует Яна Дубровина, в образе Джерри предстанет Артем Давыдов.

Загрузка...
Читайте также
Чемпионат и первенство Пензенской области по плаванию стартуют 29 января Работник пензенского «Маяка» удостоен благодарности президента России
В Пензенской области объявлен конкурс видеороликов на тему противодействия мошенничеству Сергей Ясинецкий стал чемпионом Пензенской области по бильярдному спорту
Митрополит Серафим возглавил пензенскую делегацию на рождественских чтениях в Москве В Пензе планируется провести форум «Мой бизнес»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама