В Пензе 28 января будет открыта продажа билетов на спектакль «Двое» Культура

Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Продажа билетов на камерный спектакль «Двое», который в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского ставит актер Никита Кузин, будет открыта в предстоящий вторник, 28 января. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

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Премьерные показы постановки по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях» пройдут на малой сцене 22 и 23 февраля.

Это третья режиссерская работа Никиты Кузина в пензенском драмтеатре. В 2017 году он поставил комедию Валентина Красногорова «Любовь до потери памяти», в 2018 — документальную мелодраму Ольги Михайловой и Елены Исаевой «Хорошая».

Макет декорации и эскизы костюмов для премьеры разработала художник Марина Смельчакова.

Роль Гитель репетирует Яна Дубровина, в образе Джерри предстанет Артем Давыдов.