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В Пензе в рамках проекта «Картина в библиотеке» готовят новую экспозицию

13:02 | 06.02.2020 | Культура

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Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Новая экспозиция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет представлена в рамках проекта «Картина в библиотеке» в Пензе в среду, 12 февраля.

В Пензе в рамках проекта «Картина в библиотеке» готовят новую экспозицию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, в нее войдут девять полотен из частной коллекции галериста, искусствоведа Александра Сычева. Это работы русских художников XX века, объединенные темой войны.

Планируется, что в церемонии открытия примет участие директор картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Экскурсию для первых посетителей проведет Александр Сычев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Картина в библиотеке» стартовал в Пензе в октябре 2015 года. Он призван познакомить жителей города с творчеством земляков и помочь больше узнать о родном крае.

Первым экспонатом выставки стала картина Дениса Санталова «Храм стоится».

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