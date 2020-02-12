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В Пензе представлена новая экспозиция в рамках проекта «Картина в библиотеке»

17:50 | 12.02.2020 | Культура

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Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Девять полотен русских художников XX века из частной коллекции галериста, искусствоведа Александра Сычева вошло в новую экспозицию в рамках проекта «Картина в библиотеке», презентация которой состоялась в Пензе в среду, 12 февраля.

В Пензе представлена новая экспозиция в рамках проекта «Картина в библиотеке»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выставка под названием «Помни! Не забывай!», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, размещена на втором этаже нового корпуса областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Работы объединяет то, что они написаны художниками-фронтовиками, теми, кто своими глазами видел ужасы и подвиги войны. В частности, представлены картины Альфреда Ои, Вениамина Шкраба. Владимира Чумака и Леонида Стиля.

Дополнили экспозицию артефакты из коллекции Бориса Чекунаева, который предоставил для выставки образцы формы бойцов Красной армии.

Обращаясь к собравшимся, директор пензенской областной библиотеки Марина Осипова отметила, что она с большой теплотой относится к данному проекту, поскольку он позволяет жителям удаленного от центра Пензы микрорайона Арбеково прикоснуться к искусству.

«Я горжусь тем, что мы первая библиотека в Российской Федерации, которая при организации таких выставок [...] использует мобильное приложение Artefact», — сказала она.

Марина Осипова пояснила, что при помощи смартфона посетители имеют возможность узнать подробности об авторе и сюжете каждой картины.

«Я очень рада, что коллекционеры стали охотно идти в библиотеку, показывать свои коллекции», — добавила она.

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