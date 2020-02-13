В Пензенской области объявлен конкурс аудиогидов для незрячих Культура

Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих, являющаяся одним из структурных подразделений пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, объявила конкурс «Опиши мне», в рамках которого предлагается записать аудиогиды по историческим и памятным местам, а также культурным достопримечательностям региона.

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К участию в нем приглашены специалисты муниципальных библиотек Пензенской области.

Детали проведения конкурса будут обсуждаться на областном семинаре «Особый пользователь в библиотеке», который состоится в историческом корпусе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 26 февраля.

Итоги творческого состязания будут объявлены в мае.

Работы всех участников планируется разместить в электронной базе специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих, благодаря чему они станут доступны пользователям с проблемами зрения.

Кроме того, аудиогиды будут загружены на сайте онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос», где можно найти экскурсии, созданные участниками конкурса в предыдущие годы.