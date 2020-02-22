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В Пензе пройдет выставка картин импрессионистов

10:54 | 22.02.2020 | Культура

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Пенза, 22 февраля 2020. PenzaNews. Более 30 картин будет представлено на выставке «Солнце на ладони. Импрессионизм из фондов пензенской картинной галереи», которая начнет свою работу в губернаторском доме в пятницу, 28 февраля.

В Пензе пройдет выставка картин импрессионистов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, посетители смогут проследить путь развития импрессионизма в стране, начиная с полотен Валентина Серова, Константина Коровина и Игоря Грабаря.

Также в экспозицию войдут работы Александра Штурмана, Михаила Шемякина, Петра Петровичева, Василия Переплетчикова, Михаила Леблана и Михаила Яковлева.

Кроме того, гости учреждения культуры получат возможность увидеть полотна советских и российских мастеров, таких как Василий Рождественский, Артур Фонвизин, Павел Беньков, Борис Гладченко, Борис Домашников, Зинаида Зацепина, Ефрем Зверьков, Иван Лонгвин, Людмила Маневич, Виктор Непьянов, Арий Скриде, Алексей Степанов и Владимир Филатов.

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