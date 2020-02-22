В Пензе пройдет выставка картин импрессионистов Культура

Пенза, 22 февраля 2020. PenzaNews. Более 30 картин будет представлено на выставке «Солнце на ладони. Импрессионизм из фондов пензенской картинной галереи», которая начнет свою работу в губернаторском доме в пятницу, 28 февраля.

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Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, посетители смогут проследить путь развития импрессионизма в стране, начиная с полотен Валентина Серова, Константина Коровина и Игоря Грабаря.

Также в экспозицию войдут работы Александра Штурмана, Михаила Шемякина, Петра Петровичева, Василия Переплетчикова, Михаила Леблана и Михаила Яковлева.

Кроме того, гости учреждения культуры получат возможность увидеть полотна советских и российских мастеров, таких как Василий Рождественский, Артур Фонвизин, Павел Беньков, Борис Гладченко, Борис Домашников, Зинаида Зацепина, Ефрем Зверьков, Иван Лонгвин, Людмила Маневич, Виктор Непьянов, Арий Скриде, Алексей Степанов и Владимир Филатов.