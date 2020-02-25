В Пензенской области объявлен прием заявок на издание книг за счет бюджета Культура

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Министерство культуры и туризма Пензенской области объявило прием заявок на издание книг местных авторов за счет средств регионального бюджета.

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Каждая заявка должна содержать краткую творческую биографию автора, перечень наиболее значимых публикаций, контактные данные, аннотацию к произведению и указание примерной стоимости издания 1 тыс. экземпляров.

Также необходимо приложить оригинал-макет в электронном виде и рецензию от члена Союза писателей России.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, прием заявок будет осуществляться с 1 по 25 марта. Затем их рассмотрит экспертный совет.

С 2020 года обязательным условием является размещение во всех печатных изданиях — на обложке и внутри — логотипа «А мы из Пензы!», а также фразы о том, что книга вышла в свет при поддержке госпрограммы «Развитие культуры и туризма Пензенской области».