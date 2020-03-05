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Пензенские мастера представили свои работы на выставке народных промыслов в Москве

18:30 | 05.03.2020 | Культура

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Москва, 5 марта 2020. PenzaNews. Мастера из Пензенской области представили свои работы на XXVIII выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2020» в Москве.

Пензенские мастера представили свои работы на выставке народных промыслов в Москве

Фото: ООО «ЦКР»

На коллективном стенде посетители могут увидеть изделия из керамики, меха и кожи. Помимо этого, предлагается ознакомиться с такими направлениями, как художественная резьба по дереву и обработка металла, ткачество и валяние, вязание, а также другими. Кроме того, внимание гостей выставки привлекает абашевская игрушка.

В экспозицию вошла продукция 11 индивидуальных предпринимателей, ЗАО «Абашевская керамика», ООО «Ирис», АНО «Творческое объединение «ПензаХобби» и автономной некоммерческой организации развития народных художественных промыслов «Жить просто».

Планируется, что на площадке «В гостях у мастеров» пройдет мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению традиционной абашевской игрушки от Михаила Липаткина.

XXVIII выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2020» начала свою работу в московском «Экспоцентре» 4 марта. Ее работа рассчитана на пять дней.

Мероприятие объединило свыше 800 организаций промыслов, индивидуально работающих художников и мастеров, а также ремесленников из 50 регионов.

Работы мастеров из Пензенской области демонстрируются в зале №5 павильона №7.

Участие представителей региона в выставке-ярмарке организовано центром поддержки народно-художественных промыслов и ремесел Пензенской области, который действует на базе ООО «Центр кластерного развития».

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