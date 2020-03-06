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Мэрия Пензы впервые станет площадкой написания «Тотального диктанта»

17:12 | 06.03.2020 | Культура

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Пенза, 6 марта 2020. PenzaNews. Администрация Пензы впервые станет одной из площадок проведения акции по проверке грамотности «Тотальный диктант», которая состоится 4 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэрия Пензы впервые станет площадкой написания «Тотального диктанта». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Традиционно можно написать диктант в ПГУ — на историко-филологическом факультете педагогического института имени В.Г. Белинского, в областной библиотеке, в микрорайоне «Городе Спутник» — в школе имени М.Ю. Лермонтова, в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева», — пояснили в администрации города.

В пресс-службе добавили, что среди новых мест проведения диктанта — санаторий имени В.В. Володарского и управление ФСИН России по Пензенской области.

«Для участия в «Тотальном диктанте» нужно заранее зарегистрироваться на любой из площадок. Регистрация откроется 25 марта», — сказали в мэрии.

В администрации Пензы обратили внимание на то, что 4 апреля также будет проведен диктант для иностранцев, изучающих русский язык.

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