Владимир Мутовкин поздравил работников учреждений культуры Пензы с праздником Культура

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Глава города Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил работников учреждений культуры с профессиональным праздником, который отмечается в среду, 25 марта.

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«Вы люди с безграничной фантазией, наполняющие нашу жизнь яркими красками и делающие мир добрее и прекраснее. Среди вас нет равнодушных и случайных людей, каждый из вас наделен талантом и глубоко предан своему делу. Вы работаете тогда, когда другие отдыхают, щедро делясь с окружающими богатством своей души и даря радость общения с прекрасным», — отметил он.

Владимир Мутовкин добавил, что работники культуры вносят значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, а также прославляют Пензу за пределами города, участвуя в различных фестивалях и конкурсах.

«От всей души желаю крепкого здоровья, мира, добра, созидательной энергии, творческих успехов, вдохновения, креативных идей и смелых проектов!» — сказал глава Пензы.