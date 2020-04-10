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Пензенские библиотеки объявили о старте акции «Добрые сказки по телефону»

12:47 | 10.04.2020 | Культура

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Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Акция «Добрые сказки по телефону», призванная помочь разнообразить досуг детей и их родителей во время самоизоляции, которую они должны соблюдать в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), стартовала в Пензе.

Пензенские библиотеки объявили о старте акции «Добрые сказки по телефону». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В непростых условиях изоляции, когда дети и взрослые вынуждены проводить все свое время дома, библиотекари продолжают нести свою службу на благо истинных ценителей книги и чтения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы».

В нем поясняется, что в сложившейся ситуации предлагается послушать сказки отечественных и зарубежных авторов по телефону, посредством Skype, через мессенджеры Viber и WhatsApp.

«Библиотекари подберут интересную сказку с учетом возраста малыша и его предпочтений, прочтут эту историю в лицах, при желании могут рассказать родителям о новинках детской литературы, рекомендуют к прочтению актуальные издания», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что служба «Добрых сказок по телефону» будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00.

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