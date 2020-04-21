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Пензенский драмтеатр вместе с драматургами запустил проект «Из-под пера онлайн»

15:00 | 21.04.2020 | Культура

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Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Пензенский областной драмтеатр имени А.В. Луначарского, приостановивший показы спектаклей в связи с ограничениями, введенными в регионе в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), запустил совместно с российскими драматургами новый творческий проект «Из-под пера онлайн».

Пензенский драмтеатр вместе с драматургами запустил проект «Из-под пера онлайн». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он стал продолжением проекта «Из-под пера», стартовавшего 8 лет назад, который призван знакомить пензенскую публику с новыми, ранее не поставленными пьесами.

В рамках новой творческой инициативы российские драматурги прочтут отрывки из своих только что написанных или еще не завершенных пьес.

Первым к проекту присоединился драматург, сценарист, прозаик, поэт Родион Белецкий, который прочел отрывок из пьесы «Письмо сыну», над которой он работает в настоящее время.

Видеозапись размещена на YouTube-канале пензенского драмтеатра.

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