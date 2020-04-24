ТЮЗ Заречного организовал дистанционный фестиваль в честь 75-летия Великой Победы Культура

Заречный, 24 апреля 2020. PenzaNews. Театр юного зрителя Заречного Пензенской области объявил прием заявок на II фестиваль-конкурс «Послушайте! Недетская тема», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который организован в дистанционном формате из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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Предусмотрено три номинации: «Художественное слово», «Изобразительное искусство» и «Экспресс-рецензия на фильм о Великой Отечественной войне».

В первой участникам предлагается прочесть произведение на тему «Война через судьбы людей» и снять это на видео; во второй — подготовить рисунок, в третьей — провести анализ фильма, оформив рецензию в формате текстового файла.

Победители будут определены в трех возрастных группах — 7–9, 10–14 и 15–30 лет.

Как сообщается на сайте администрации Заречного, итоги фестиваля планируется подвести 22 мая.