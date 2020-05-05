Пензенская область приняла участие в песенном марафоне регионов ПФО «Наш День Победы» Культура

Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. Пензенская область вслед за Мордовией, Марий Эл, Удмуртией, Башкортостаном, Татарстаном, Самарской, Нижегородской областями, Пермским краем, Саратовской и Ульяновской областями присоединилась к песенному марафону регионов Приволжского федерального округа «Наш День Победы».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В его рамках артисты ПФО исполняют песню «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.

От Пензенской области чести принять участие в марафоне, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, была удостоена губернаторская симфоническая капелла под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

«Узнав об акции, солисты капеллы ни минуты не размышляли, принимать ли участие. Для нас это было очевидно. Радостно, что в создании самого ролика нам помогли сами ветераны Великой Отечественной, а также «Волонтеры Победы», пензенские поисковики, представители промышленных предприятий и просто жители, для которых песня «День Победы» не просто произведение, а гимн мужества и стойкости советского народа перед лицом смертельной опасности», — отметил Владимир Каширский.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области, запись выступлений творческих коллективов в регионах ПФО проходила в феврале-марте, до введения ограничения, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По задумке организаторов марафона, каждый день к акции присоединяется новый регион. Пензенская область передала эстафету Чувашии.

9 мая легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в окружной акции.