«Мирный житель» Сергея Кубрина из Пензы вошел в шорт-лист премии «Лицей» Культура

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Произведение «Мирный житель» Сергея Кубрина из Пензы вошло в шорт-лист ежегодной литературной премии «Лицей» имени А.С. Пушкина для молодых российских писателей и поэтов.

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Как сообщается на сайте премии, всего в короткий список включено 20 работ: по десять в номинациях «Поэзия» и «Проза», в которой участвует Сергей Кубрин. Финалистами стали авторы в возрасте от 26 до 35 лет из Вологды, Калининграда, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Санкт-Петербурга, Томска, Москвы, Московской области, Черкесска, Алма-Аты и Львова.

Всего совет экспертов рассмотрел 2 тыс. 312 заявок.

Ежегодная литературная премия «Лицей» имени А.С. Пушкина для молодых российских писателей и поэтов организована в четвертый раз.

Ее общий призовой фонд составляет 4,8 млн. рублей. В каждой номинации будет присуждено три приза: за первое место — 1,2 млн. рублей, за второе — 700 тыс. рублей, за третье — 500 тыс. рублей.

Ожидается, что лауреаты будут названы в день рождения Александра Пушкина.