EN
22:46:09 Среда, 20 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 317 случаев заражения коронавирусом, 944 человека выздоровели, 12 пациентов умерли

«Мирный житель» Сергея Кубрина из Пензы вошел в шорт-лист премии «Лицей»

14:05 | 20.05.2020 | Культура

Печать

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Произведение «Мирный житель» Сергея Кубрина из Пензы вошло в шорт-лист ежегодной литературной премии «Лицей» имени А.С. Пушкина для молодых российских писателей и поэтов.

«Мирный житель» Сергея Кубрина из Пензы вошел в шорт-лист премии «Лицей». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте премии, всего в короткий список включено 20 работ: по десять в номинациях «Поэзия» и «Проза», в которой участвует Сергей Кубрин. Финалистами стали авторы в возрасте от 26 до 35 лет из Вологды, Калининграда, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Санкт-Петербурга, Томска, Москвы, Московской области, Черкесска, Алма-Аты и Львова.

Всего совет экспертов рассмотрел 2 тыс. 312 заявок.

Ежегодная литературная премия «Лицей» имени А.С. Пушкина для молодых российских писателей и поэтов организована в четвертый раз.

Ее общий призовой фонд составляет 4,8 млн. рублей. В каждой номинации будет присуждено три приза: за первое место — 1,2 млн. рублей, за второе — 700 тыс. рублей, за третье — 500 тыс. рублей.

Ожидается, что лауреаты будут названы в день рождения Александра Пушкина.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы осуждена за убийство сына На строительство сетей водоотведения в районе Большой Брусничной потратят 19 млн. рублей
Уроженка Пензы назначена заместителем министра просвещения России На строительство сетей водоснабжения севернее улицы Магистральной направят 14,5 млн. рублей
Суд подтвердил законность штрафа, назначенного «Пензадорстрою» Водопровод в поселок ЗИФ планируется провести к концу сентября 2020 года
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама