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Пензенская картинная галерея к 12 июня планирует обновить экспозицию русского искусства

11:11 | 24.05.2020 | Культура

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Пенза, 24 мая 2020. PenzaNews. Обновленную экспозицию залов русского искусства планируется представить в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в онлайн-формате к 12 июня. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

Пензенская картинная галерея к 12 июня планирует обновить экспозицию русского искусства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Изменения станут заметны уже в коридоре, где прежде были размещены произведения художников-передвижников. Согласно новой концепции, это пространство намечено разбить на несколько блоков.

Первый посвящен основателям и наиболее значимым фигурам данного направления. Основу составят работы Ильи Репина, Ивана Крамского, Григория Мясоедова, Василия Сурикова и Сергея Иванова.

Во второй части будет представлен русский пейзаж. Вниманию посетителей галереи планируется представить картины Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Василия Поленова, Федора Васильева и Александра Киселева.

В отдельный блок намечено выделить творческое наследие Алексея Боголюбова.

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Значительное место займут работы советских шестидесятников.

Структурные изменения также ожидают залы русского искусства рубежа XIX–XX веков и авангарда. Они будут перемещены со своих нынешних мест на новые. Это в значительной мере позволит увеличить количество экспонируемых произведений, представляющих русский авангард и импрессионизм.

Во многом будет пересмотрена экспозиционная конфигурация залов Ивана Горюшкина-Сорокопудова. Часть произведений, которые были выставлены до настоящего времени, поменяются местами с теми, которые находятся в запасниках.

Предполагается, что масштабное обновление экспозиции пензенской картинной галереи, которое стартовало в марте с размещения в зеленом зале русских икон XVII – начала XX веков, будет продолжено, в частности, в залах западноевропейского искусства.

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