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На фестивале «Интермузей» представят доклад о музее-усадьбе Белинского в годы войны

14:44 | 24.05.2020 | Культура

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Пенза, 24 мая 2020. PenzaNews. Доклад о работе расположенного в Пензенской области музея-усадьбы В.Г. Белинского в годы Великой Отечественной войны включен в программу XXII международного фестиваля «Интермузей-2020», который в связи с пандемией коронавируса пройдет 27–29 мая в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

На фестивале «Интермузей» представят доклад о музее-усадьбе Белинского в годы войны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, заведующая музеем-усадьбой В.Г. Белинского Валентина Краснодарова в своем выступлении остановится на том, как учреждение, открытое в 1938 году, сумело не только не остановить свою деятельность в 1941–1945 годах, но и нарастить просветительскую деятельность.

В ее докладе будут представлены сведения о том, как сотрудники работали с архивами, сохраняли экспонаты и увеличивали материалы фондов.

Международный фестиваль «Интермузей» проводится министерством культуры России с 1999 года. Ежегодно объединяет сотни российских и зарубежных музеев.

Главная тема мероприятия в 2020 году — «Хранители мира». Фестиваль будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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