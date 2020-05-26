Пензенская галерея передаст Третьяковской две работы Фалька для предстоящей выставки Культура

Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Две работы из коллекции пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого — «Крымский пейзаж. Коктебель» и «Портрет художника Минчина» — будет передано Третьяковской галерее для их включения в экспозицию предстоящей выставки «Роберт Фальк». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

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«Третьяковская галерея готовится наиболее полно представить весь творческий путь художника и всю многогранность наследия Роберта Фалька. Выставка работ мастера пройдет в Москве в декабре 2020 года – апреле 2021-го. В экспозиции будет представлено свыше 250 произведений из музейных и частных собраний России, Армении и Чехии», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что Третьяковская галерея с учетом важной роли передаваемых ей полотен в основной экспозиции пензенской галереи согласилась взамен предоставить работы из своих фондов.

«На время отсутствия работ Фалька их место в основной экспозиции займут «Натюрморт с зеленой бутылкой» Василия Рождественского и «Розовые цветы на черном фоне» Александра Куприна», — сказали в министерстве.