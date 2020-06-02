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В Нижнем Ломове начат капремонт центра культуры и искусств

16:50 | 02.06.2020 | Культура

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Нижний Ломов, 2 июня 2020. PenzaNews. Капитальный ремонт здания центра культуры и искусств города Нижнего Ломова Пензенской области начат в рамках национального проекта «Культура». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

В Нижнем Ломове начат капремонт центра культуры и искусств

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Предусмотрено выполнить капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электрики, вентиляции, отделочно-восстановительные работы в танцзале и фойе», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также будет приведен в надлежащий вид фасад, заменены оконные и дверные блоки.

Согласно данным портала госзакупок, 16 марта 2020 года МБУК «Центр культуры и искусств города Нижний Ломов» в лице директора Альфии Кильдеевой заключило с ООО «Север» в лице директора Тиграна Погосяна контракт на сумму 40,4 млн. рублей.

Подрядчик был определен по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

Срок выполнения работ по контракту — 1 июня 2021 года.

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