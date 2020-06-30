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Пензенский колледж искусств приобрел новые музыкальные инструменты

17:04 | 30.06.2020 | Культура

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Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Пензенский колледж искусств приобрел новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу в рамках национального проекта «Культура».

Пензенский колледж искусств приобрел новые музыкальные инструменты

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Так, в распоряжении учреждения появились мультимедийный стенд, светодиодная панель, ноутбуки, две интерактивные доски и проектор.

Кроме того, куплены рояль, аккордеон, баян, две гармони, гусли, балалайки, домры, духовые и ударные инструменты, звуковое и световое оборудование.

Приобретена мебель для занятий.

На обновление материально-технической базы колледжа направлено 10 млн. рублей, из них 9,2 млн. рублей составили средства федерального бюджета, 800 тыс. рублей — регионального, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

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