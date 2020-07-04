В мае 2021 года планируется отпраздновать 200-летие центрального парка Пензы Культура

Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. 200-летие центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского планируется отпраздновать в Пензе 1 мая 2021 года. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В начале мая в парке традиционно открывается летний сезон», — отметила она в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

Вера Фейгина добавила, что программа торжеств в настоящее время прорабатывается.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин обратил внимание на то, что наряду с подготовкой праздничных мероприятий необходимо заняться благоустройством излюбленного места отдыха горожан.

«Парк занимает достаточно большую территорию — более 280 га. В нем выделено несколько зон отдыха, каждая из которых требует внимания в части содержания и капитального ремонта. Надо сформулировать предложения по развитию парка — что необходимо сделать в первую очередь. На их основе будет планироваться дальнейшая работа», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.