На выставке в Пензе представили воссозданные орудия пыток и казней Культура

Пенза, 19 июля 2020. PenzaNews. Более 20 орудий пыток и казней, воссозданных сотрудниками санкт-петербургской творческой мастерской «Сампо», представлено на выставке «История боли» в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого.

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«Большую часть выставки составляют европейские средневековые орудия пыток, также не оставлен без внимания Восток, в частности, Азия. Репродукции картин соответствующей эпохи дополняют эмоциональную палитру выставки, поскольку в основном написаны современниками и очевидцами», — отмечается в описании проекта на сайте галереи.

В нем уточняется, что почти каждый экспонат можно трогать и приводить в действие.

Ожидается, что интерактивная выставка «История боли» будет работать в Пензе до начала октября.