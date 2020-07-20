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Четыре молодых актера поступили на службу в пензенский драмтеатр

09:05 | 20.07.2020 | Культура

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Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Четыре выпускника театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова — Александра Гусева, Степан Тусюк, Дарья Шнейдер и Михаил Яценко — поступили на службу в пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского.

Четыре молодых актера поступили на службу в пензенский драмтеатр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, 22-летние Дарья Шнейдер из Пензы, Степан Тусюк из Павлодара и Михаил Яценко из Димитровграда обучались на курсе заслуженного артиста России Игоря Баголея и получили дипломы летом 2020 года.

24-летняя Александра Гусева из Саратова окончила институт годом ранее. Ее мастером была народная артистка России Римма Белякова.

В будущем театральном сезоне новым актерам предстоят вводы в спектакли текущего репертуара и роли в премьерных постановках.

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