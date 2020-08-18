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Пензенский «Спутник» примет межрегиональный фестиваль «Мост дружбы»

11:05 | 18.08.2020 | Культура

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Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Первый межрегиональный фестиваль «Мост дружбы» пройдет в рамках праздника татарской культуры «Сабантуй-2020» на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящую субботу, 22 августа.

Пензенский «Спутник» примет межрегиональный фестиваль «Мост дружбы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, гостей ждет насыщенная музыкальная программа. На сцене выступят артисты из Пензенской области и Татарстана.

Специальным гостем праздника станет певец Айдар Галимов.

Помимо этого, программой мероприятия предусмотрено проведение выставки изделий народных промыслов и блюд национальной кухни.

Также планируется обустроить тематическую фотозону, где все желающие смогут сделать снимок на память с девушками в татарских костюмах.

Мероприятие организовано в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия образования Татарской АССР.

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