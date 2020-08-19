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Прокуратура потребовала оборудовать пандус при входе в музей хрусталя в Никольске

18:44 | 19.08.2020 | Культура

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Никольск, 19 августа 2020. PenzaNews. Прокуратура потребовала оборудовать пандус при входе в никольский музей стекла и хрусталя, который является филиалом пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

Прокуратура потребовала оборудовать пандус при входе в музей хрусталя в Никольске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, отсутствие входа, доступного для маломобильных групп граждан, было выявлено в ходе проверки соблюдения законодательства о защите прав инвалидов.

«Прокурор района направил руководителю ГБУК «Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого» представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — сказали в надзорном ведомстве.

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