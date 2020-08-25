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На набережной Пензы в День города состоится молодежный фестиваль

17:21 | 25.08.2020 | Культура

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Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Молодежный фестиваль «Сурафест» будет организован на набережной реки Суры в Пензе в субботу, 5 сентября, в рамках празднования Дня города. Об этом сообщила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

На набережной Пензы в День города состоится молодежный фестиваль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В течение дня на площадке будет конкурс диджеев», — пояснила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в администрации Пензы во вторник, 25 августа.

Вера Фейгина уточнила, что по результатам предварительного отбора в финал вышли пять человек, которые на глазах у зрителей поборются за звание лучшего.

«Вечером гостем этой площадки станет диджей Солнце», — сказала она, отметив, что уроженка Заречного Ольга Николаева хорошо знакома жителям Пензенской области.

По информации пресс-службы мэрии Пензы, в рамках молодежного фестиваля также пройдут соревнования по автозвуку, стритболу, брейк-дансу. Помимо этого, выступят исполнители хип-хопа, будут показаны трюки на велосипедах и самокатах, состоится показ молодежной моды. Кроме того, художники нанесут граффити на большой черный куб высотой три метра.

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