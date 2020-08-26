В Пензе картинная галерея проведет онлайн-трансляцию экскурсии по обновленной экспозиции Культура

Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого планирует организовать на следующей неделе прямую трансляцию экскурсии по залам западноевропейского искусства, экспозиции в которых претерпели существенные изменения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Зал Италии обновлен более чем на половину. Взамен двух изъятых из экспозиции работ было добавлено девять произведений. Теперь это 22 живописных полотна художников XVII–XIX веков. Общий замысел экспозиции показывает развитие итальянского искусства от эпохи барокко до позднего академизма», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что полностью преобразился бывший зал голландского и фламандского искусства.

«Теперь это зал северного искусства — искусства Фландрии, Голландии и Германии», — сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что впервые в истории галереи введен экспозиционный блок немецкого искусства.

«Теперь в новом зале северного искусства 29 работ, было введено 12 новых произведений. Обновлен и зал французского искусства. Как и в зале Италии, в нем выстроен четкий академический ряд по принципу историзма. Зритель сможет проследить развитие французского искусства от классицизма до импрессионизма, включая периоды барокко, рококо и академизма. В зал было добавлено пять произведений, а всего их число достигло 31», — уточнили в Минкультуры.

В пресс-службе сообщили, что онлайн-трансляция, дата которой станет известна позднее, будет организована на портале Культура.рф, на YouTube-портале галереи и в группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».