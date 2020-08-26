Под Пензой 29 августа пройдет фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» Культура

Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. IX всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» пройдет в Пензенской области в предстоящую субботу, 29 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, программа мероприятия предусматривает работу нескольких тематических площадок. В их числе — «Территория живой истории», где будет действовать оружейная мастерская, состоятся воинские состязания, зрители смогут познакомиться с блюдами старинной кухни и увидеть реконструкцию штурма крепостной стены.

Помимо этого, планируется организовать выставку археологических находок, продажу изделий народного творчества, фотозону «У плетня» и лучный тир для детей.

Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в различных играх на площадке «Ловушки Кудеяра».

Мероприятие пройдет вблизи Золотаревского городища, которое является археологическим памятником VIII–XIII веков.