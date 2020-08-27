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В Кузнецке на Дне города выступят Бурдаев, Зудин и Староверов

14:45 | 27.08.2020 | Культура

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Кузнецк, 27 августа 2020. PenzaNews. Солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев, Илья Зудин из коллектива «Динамит» и Александр Староверов из «Метро» выступят в качестве приглашенных артистов на концерте по случаю Дня города, который пройдет в Кузнецке Пензенской области в субботу, 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Кузнецке на Дне города выступят Бурдаев, Зудин и Староверов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что в честь 240-летия города в этот день пройдет фестиваль предпринимателей «Наша кузница».

Он начнется в полдень с парада первоклассников и чествования кузнечан, внесших значительный вклад в развитие города.

Затем состоится торжественное открытие обновленной доски почета.

В течение дня будет работать семь тематических площадок: « Нарышкинская ярмарка», «Дружба народов», «Дети XXI века», «Музыкальная шкатулка», «Ретропарк» и «Кузнецкие рекорды». Помимо этого, запланированы выступления местных творческих коллективов.

Финальным аккордом праздника станет фейерверк.

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