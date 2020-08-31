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Онлайн-фестиваль «Хрустальное сердце России. 2006–2020» пройдет 6 сентября

12:33 | 31.08.2020 | Культура

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Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Онлайн-фестиваль «Хрустальное сердце России. 2006–2020», организатором которого выступили пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого и ее филиал — никольский музей стекла и хрусталя, пройдет в предстоящее воскресенье, 6 сентября.

Онлайн-фестиваль «Хрустальное сердце России. 2006–2020» пройдет 6 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, откроет мероприятие видеообращение директора картинной галереи Кирилла Застрожного к участникам.

Затем вниманию зрителей будет представлен мастер-класс «Стеклянная лошадь».

После этого по очереди будут транслироваться видеоматериалы о международных симпозиумах по художественному стеклу и скульптуре, прошедших в Никольске в 2006, 2009, 2011, 2014 и 2017 годах.

Также запланирована премьера онлайн-экскурсии «Современное стекло в коллекции музея стекла и хрусталя города Никольска».

Завершающим мероприятием фестиваля станет трансляция документально-игрового фильма «Играет свет в хрустальных гранях», снятого к 250-летию коллекции никольского музея.

Присоединиться к онлайн-фестивалю можно на официальном сайте пензенской картинной галереи, на страницах учреждения в социальных сетях и на YouTube-канале.

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