Купринский праздник в Наровчате будет посвящен 150-летию со дня рождения писателя Культура

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Купринский литературный праздник, который пройдет в селе Наровчат Пензенской области в предстоящую субботу, 5 сентября, будет посвящен 150-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что гостями праздника станут актеры театра и кино Елена Захарова и Андрей Зибров.

Торжества начнутся с возложения цветов к бюсту Александра Куприна.

Будет организована работа нескольких тематических площадок: «Уездный город», «Купринские сюжеты», «Славянская забава» и других. Запланированы фестиваль яблочного варенья, игра в шашки тыквами, цирковое представление и спортивное шоу.

Одним из центральных событий праздника станет награждение лауреатов творческого конкурса «Гранатовый браслет», который в этом году проходил в двух номинациях — «Литература. Литературоведение» и «Изобразительное искусство».

В рамках концертной программы выступят творческие коллективы Пензенской области и заслуженный артист России Валерий Семин.

Кроме того, будут проводиться экскурсии по достопримечательностям Наровчата и музею А.И. Куприна.