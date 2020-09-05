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В Наровчате отметили 150-летие со дня рождения Александра Куприна

19:24 | 05.09.2020 | Культура

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Наровчат, 5 сентября 2020. PenzaNews. Литературный праздник, посвященный 150-летию со дня рождения писателя Александра Куприна, прошел в Наровчате Пензенской области в субботу, 5 сентября.

В Наровчате отметили 150-летие со дня рождения Александра Куприна

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие объединило жителей села, близлежащих населенных пунктов, гостей из Пензы и других городов. Так, в торжествах приняли участие актеры театра и кино Елена Захарова и Андрей Зибров.

Организаторы постарались воссоздать атмосферу уездного города. В этом им помогли представители областного театра имени А.В. Луначарского, которые предстали в образах различных персонажей из прошлого. В частности, в качестве городничего гостей встречал и сопровождал руководитель литературно-драматургической части театра Виталий Соколов.

На тематических площадках участники мероприятия могли выбрать себе развлечение по вкусу, попробовать традиционные угощения и приобрести работы народных умельцев.

Помимо этого, состоялось подведение итогов творческого конкурса «Гранатовый браслет».

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