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В пензенском драмтеатре открыт новый творческий сезон

10:16 | 09.09.2020 | Культура

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Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Спектакль «Дон Хиль. Версия» по пьесе Тирсо де Молины в постановке Бориса Гуревича открыл 228-й сезон в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

В пензенском драмтеатре открыт новый творческий сезон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед его началом к зрителям обратился художественный руководитель Сергей Казаков.

«Спасибо огромное вам всем. Простите меня за временные неудобства», — сказал он.

Сергей Казаков добавил, что открытие нового театрального сезона стало долгожданным событием для всей труппы.

«184 дня мы все ждали встречи с вами. Мы считали дни», — отметил он.

После спектакля худрук представил двух новых актеров, у которых состоялся дебют: Александру Гусеву, исполнившую роль доньи Инес, и Михаила Яценко, сыгравшего дона Десьо и участника Хора.

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