В пензенском драмтеатре открыт новый творческий сезон
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Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Спектакль «Дон Хиль. Версия» по пьесе Тирсо де Молины в постановке Бориса Гуревича открыл 228-й сезон в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Перед его началом к зрителям обратился художественный руководитель Сергей Казаков.
«Спасибо огромное вам всем. Простите меня за временные неудобства», — сказал он.
Сергей Казаков добавил, что открытие нового театрального сезона стало долгожданным событием для всей труппы.
«184 дня мы все ждали встречи с вами. Мы считали дни», — отметил он.
После спектакля худрук представил двух новых актеров, у которых состоялся дебют: Александру Гусеву, исполнившую роль доньи Инес, и Михаила Яценко, сыгравшего дона Десьо и участника Хора.