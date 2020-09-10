В никольском музее стекла пройдет выставка «Зарубежные художники»
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Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Выставка «Зарубежные художники» начнет работу в музее стекла и хрусталя города Никольска Пензенской области в предстоящую субботу, 12 сентября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, посетители смогут ознакомиться с творчеством авторов из Австрии, Белоруссии, Китая, Латвии, Литвы, Люксембурга, Польши, Турции, Финляндии, Франции, Чехии и Японии, в разные годы принимавших участие в симпозиумах по художественному стеклу в Никольске.
«В их работах можно проследить новейшие и актуальные тенденции стеклоделия, безграничные фантазии художников и способность воплощать эти замыслы в жизнь», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что, в частности, будет представлено две работы японского художника Такеши Ито.
«Одна из них называется «25 сентября я увидел радугу, но это только начало истории. Первый шаг». Название второй также по-восточному витиевато и не отличается краткостью — «Седьмая медуза съела грушу в подарок», — сказали в министерстве.