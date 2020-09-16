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В Пензе анонсирован проект «Современное искусство: прошлое, настоящее, будущее»

16:36 | 16.09.2020 | Культура

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Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Министерство культуры и туризма Пензенской области анонсировало новый выставочный проект «Современное искусство: прошлое, настоящее, будущее».

В Пензе анонсирован проект «Современное искусство: прошлое, настоящее, будущее». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его презентация состоится в доме №3 на улице Куйбышева в Пензе в предстоящую пятницу, 18 сентября.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры региона, выставка будет разбита на три части.

Первая под условным названием «Прошлое» представляет собой экспозицию нонконформизма и концептуального искусства 1980–2000-х годов из собрания пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого. Посетители увидят произведения Михаила Кулакова, Арона Буха, Валентины Ивашенцевой, Евгении Келлер, Виктора Москальца и других авторов.

Вторая часть — «Настоящее» — будет включать в себя работы современных скульпторов, в том числе из фондов картинной галереи.

Третья составляющая проекта представляет собой экспозицию инсталляций и объемных пластических фигур современных авторов и студентов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Кроме того, участников презентации ждет необычное действо, когда на их глазах будут создаваться объемные футуристические скульптуры и макеты зданий будущего.

Во время мероприятия планируется провести мастер-класс по изготовлению объемной скульптуры из бумаги.

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