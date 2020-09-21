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В пензенской библиотеке появилась книга о Софье Толстой, вышедшая ограниченным тиражом

16:00 | 21.09.2020 | Культура

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Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Вышедшая ограниченным тиражом в 300 экземпляров книга «Сестра моей души!», посвященная уроженке Пензенской губернии Софье Толстой — супруге русского писателя, поэта и драматурга Алексея Толстого, пополнила краеведческий фонд центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского.

В пензенской библиотеке появилась книга о Софье Толстой, вышедшая ограниченным тиражом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В читальном зале для взрослого населения она станет доступна в ближайшее время.

Автор-составитель издания — филолог, автор многочисленных книг-исследований о жизни Алексея Толстого Валерия Захарова. Изучению биографии писателя она отдала более 40 лет своей жизни.

Книга включает выдержки из писем Алексея Толстого своей супруге, лирику, посвященную ей, а также воспоминания современников.

Как отмечается на сайте МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы», тексты издания помогают всесторонне раскрыть духовную сторону личности Софьи Толстой и узнать о ее высоких моральных качествах.

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