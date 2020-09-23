Пензенский волонтерский центр в сфере культуры вошел в число 20 лучших в стране Культура

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский колледж культуры и искусств, представители которого участвуют в общественном движении «Волонтеры культуры», вошел в число 20 победителей заочного этапа первого всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры России.

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По информации ведомства, участниками заочного этапа стали 179 организаций. До оценки конкурсных материалов экспертной комиссией было допущено 139 волонтерских центров из 58 субъектов РФ.

Согласно условиям конкурса, в ходе очного этапа будут определены 10 победителей, которые получат по 100 тыс. рублей на развитие волонтерских центров. Общий призовой фонд составляет 1 млн. рублей.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Культура». Его организаторами выступили Минкультуры России, Роскультпроект и Ассоциация волонтерских центров.