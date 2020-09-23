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Пензенский волонтерский центр в сфере культуры вошел в число 20 лучших в стране

12:57 | 23.09.2020 | Культура

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Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский колледж культуры и искусств, представители которого участвуют в общественном движении «Волонтеры культуры», вошел в число 20 победителей заочного этапа первого всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Пензенский волонтерский центр в сфере культуры вошел в число 20 лучших в стране. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, участниками заочного этапа стали 179 организаций. До оценки конкурсных материалов экспертной комиссией было допущено 139 волонтерских центров из 58 субъектов РФ.

Согласно условиям конкурса, в ходе очного этапа будут определены 10 победителей, которые получат по 100 тыс. рублей на развитие волонтерских центров. Общий призовой фонд составляет 1 млн. рублей.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Культура». Его организаторами выступили Минкультуры России, Роскультпроект и Ассоциация волонтерских центров.

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