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В Пензе пройдет выставка картин молодых художников

18:16 | 24.09.2020 | Культура

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Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Выставка «Молодежная» начнет свою работу в губернаторском доме Пензы в пятницу, 2 октября. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Пензенской области.

В Пензе пройдет выставка картин молодых художников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данная выставка является ежегодной. Она направлена на выявление и поддержку наиболее талантливой в области изобразительного искусства молодежи, дает представление о том, чем живет молодое поколение живописцев, графиков и дизайнеров», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что посетители увидят работы выпускников пензенского художественного училища и ярких продолжателей школы Константина Савицкого.

«Некоторые из представленных авторов в разное время были участниками проекта картинной галереи «Вернисаж дебютантов», — отметили в министерстве.

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